Fenerbahçe yenildi bayram etti. Nedeni sonradan ortaya çıktı

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko; normal sezonun 34. ve son hafta maçında Yunan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşılaştı.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin normal süresi 69-69 eşitlikle sonuçlandı. Uzatma bölümünde daha az hata yapan ev sahibi Olympiakos maçı 84-81 kazandı.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla normal sezonu 6. sırada tamamladı, 3. sıradaki Fransız ekibi Monaco ile eşleşti.

Sarı-Lacivertli ekip kazansa 5. sırayı alıp 4. sıradaki İspanyol devi Barcelona ile play off oynamak zorunda kalacaktı.

Monaco'nun daha kolay bir rakip olduğunu düşünen Fenerbahçeli taraftarlar, Olympiakos mağlubiyetine sevindi!

İşte EuroLeague'deki tüm eşleşmeler:

Play-In:

Maccabi Tel Aviv - Baskonia

Anadolu Efes - Virtus Bologna



Play-Off:

1. Real Madrid - Play-In sonrası 8. olacak takım

(Anadolu Efes - Virtus Bologna kazananın Maccabi Tel Aviv - Baskonia maçının mağlubu ile yapacağı maçın galibi)

2. Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv veya Baskonia.

3. AS Monaco - 6. Fenerbahçe Beko.

4. Barcelona - 5. Olympiakos.

Olympiakos: 84 - Fenerbahçe Beko: 81

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Olegs Latisevs (Letonya)

Olympiakos: Walkup 2, Canaan 27, Papanikolaou 8, Sikma 7, Fall 6, Goss 6, Wright 2, Larentzakis 7, Peters 2, Milutinov 5, Mckissic 12

Fenerbahçe Beko: Calathes 2, Dorsey 10, Pierre 4, Hayes-Davis 21, Papagiannis 3, Wilbekin 12, Sertaç Şanlı 11, Biberovic 7, Noua, Guduric 9, Madar 2, Sestina

1. periyot: 19-19

Devre: 38-34

3. Periyot: 53-52

Normal süre: 69-69