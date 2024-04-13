Umut Bozok'un yaptığı harekete tepki yağıyor. Sosyal medya bunu konuşuyor

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Umut Bozok'un yaptığı harekete tepki yağıyor. Sosyal medya bunu konuşuyor
Trabzonspor forması giyen golcü oyuncu Umut Bozok, devre arasında yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu ve tepki çekti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında seyircisiz oynadığı maçta evinde Sivasspor'a 1-0 yenildi.

UMUT BOZOK'TAN GÜNDEM YARATAN HAREKET
Fırtına'da oyuna ikinci yarıda giren Umut Bozok, yaptığı hareketle sosyal medyanın gündemine oturdu.
Bozok, teknik ekibe el hareketi çekti.

Milli golcünün bu anları binlerce görüntülenme alırken, Umut Bozok'a fazlasıyla tepki geldi.

'ALDIĞIN PARA HARAM OLSUN'
Maç sonu dışarda bekleyen Trabzonspor taraftarları Umut Bozok'a, 'Git Galatasaray'da oyna, aldığın para haram olsun' şeklinde konuşarak tepkisini ortaya koydu.

GALATASARAYLI OLDUĞUNU DUYURMUŞTU
27 yaşındaki golcü oyuncu, Kasımpaşa'da oynadığı dönemde küçük yaşlardan beri Galatasaray taraftarı olduğunu açıklamıştı.

İşte Umut Bozok'un o hareketi;

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