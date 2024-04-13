Fatih Terim'in Yunanistan'daki akıbeti belli oldu. Kulüp başkanı gizli gizli Türkiye'deki bir isimle görüşmeye başladı

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve uzun süre herhangi bir takımın başına geçmeyen Fatih Terim, sürpriz bir şekilde Yunanistan ekibi Panathinaikos'un teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Fatih Terim, takımın başında gösterdiği inişli çıkışlı performansla ülkede en çok konuşulan isimlerden birisi oldu.

TAKIMDAN GÖNDERİLECEK İDDİASI

Fatih Terim ile ilgili birçok iddia gündeme gelirken, ortaya atılan son iddia gündem yarattı.

Tecrübeli teknik adamın performansından memnun kalmayan Panathinaikos'un, Fatih Terim ile yollarını ayırmayı planladığı ifade edildi.

Panathinaikos ile şu ana kadar 21 maça çıkan Terim, bu maçlarda 12 galibiyet alırken, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Yunan temsilcisi, Yunanistan Şampiyonluk Turu'nda 65 puanla üçüncü sırada yer alırken, ikinci sırada 66 puanlı AEK, zirvede ise 67 puanla PAOK bulunuyor.

Fatih Terim, 2023'ün Aralık ayında Panathinaikos'a 1,5 yıllık imza atmıştı.

TERİM YERİNE FERNANDO SANTOS

Panathinaikos yönetiminin Fatih Terim yerine, Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fernando Santos'u getirmeyi planladığı belirtildi.

Yunanistan ekibi Panathinaikos'un, Portekizli teknik direktörün durumunu yakından takip etttiği aktarıldı.

Ayrıca kulübün Başkanının Fernando Santos ile gizli gizli görüşmeye başladığı ifade edildi.