Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos'ta flaş gelişme. Teknik direktör kararı

Sami Güntürkün Gürel
Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos'ta flaş gelişme. Teknik direktör kararı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final'deki rakibi Olympiakos, Teknik Direktör Jose Luis Mendilibar'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finalinde Fenerbahçe’yi ağırlayan Olympiakos, Teknik Direktör Jose Luis Mendilibar ile olan sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu.

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Mendilibar, geçen sezon Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk yaşamış ve 11 Şubat 2024 tarihinde Olympiakos’un teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı, 18 Nisan Perşembe günü takımıyla birlikte Avrupa Konferans Ligi yarı finaline yükselme mücadelesi için İstanbul’da temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

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