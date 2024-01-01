Bülent Uygun Sivas'a tarih yazmaya geldi

Teknik Direktör Bülent Uygun, 15 yıl aradan sonra Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın davetiyle kırmızı-beyazlı ekibe dönüş yaptı. Servet Çetin’le yollarını ayıran Sivasspor, Bülent Uygun’la prensip anlaşmasına vardı. Uygun, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda Sivasspor Başkan Yardımcısı Bahattin Eken ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

''YİĞİDOLARIN YOLU AÇIK OLSUN''

Uygun, havalimanında yaptığı açıklamada, Sivas’a tekrar geldiği için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çok uzun zaman geçti. Yiğidoların diyarına bu kadar güzel bir şekilde beraber gelmek için hep birlikte buradayız. Allah ne diyor? Herkes kaderine kaderin mücadelesiyle ulaşır. Biz de kaderimizle yeniden buluşmak nasip oldu. Yıllar önce çok güzel işler başardık. Hem de çok büyük zorluklarla. Şimdi de inşallah bu süreçte yine birlikte olacağız. Yiğidoların yolu açık olsun. Yarın yapılacak imza töreninde bütün detayları paylaşarak hedeflerimizi, hayallerimizi, isteklerimizi ve arzularımızı anlatıp yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

''EN GÜZEL ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ''

Bir gazetecinin “Taraftara bir mesajınız var mı?” sorusuna ise Uygun, “Bir şehrin en büyük değeri o şehrin takımının durumudur. Ve o şehrin takımının durumunu taraftarlar belirler. Taraftar bir takımın başarısının en önemli unsuru. Taraftar o takımın büyüklüğünü ortaya koyar. Maçı izlemek için bütün taraftarlarımızı tribüne davet ediyoruz. Bir sigara parası ne kadar? Bir sigara parasını kendi sevdiği takıma harcayacak. Kendi şehrini temsil eden takıma destek olacak. Ama en önemlisi orada olup o takımına 90 dakika sevgisini ve aşkını gösterecek. Biz de bütün taraftarlarımızı orada görmek istiyoruz. O zaman o taraftar yoktu. Şimdi taraftarımız var. Taraftar takımına sahip çıkıyor. O yüzden de tribünde yerlerini almalarını istiyoruz. İnşallah ilk maçımız Galatasaray’la içeride. Önce Kayseri’ye gideceğiz. Kayseri maçına hazırlanacağız. Sonra ilk maçımız Galatasaray’la. O gün de tribünlerin dolacağını umuyorum. Onları seviyoruz. Onlar için buraya geldik. Zincirlerimizi kıracağız, cesaretimizle burada yeniden tarih yazacağız. Çünkü inananlar başarıya ulaşır. Biz de inançla, istekle, arzuyla onlar için elimizden geleni yapacağız. Tekrar gelmek nasip oldu. Bu şerefli özel formayı en güzel şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” cevabını verdi. Uygun, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek tesislere doğru yola çıktı.