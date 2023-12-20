Sivasspor'dan 'KARA GECE' paylaşımı. Mecnun Otyakmaz Mete Kalkavan ile ilgili verilen gizli sözü açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Sivasspor'dan 'KARA GECE' paylaşımı. Mecnun Otyakmaz Mete Kalkavan ile ilgili verilen gizli sözü açıkladı
Başakşehir'e 3-1 kaybeden Sivasspor'da, hakem Mete Kalkavan'a sert tepki var.

İstanbulspor'un, hakem Ali Şansalan'ın kararına tepki olarak Trabzonspor maçında sahadan çekilmesinin ardından Sivasspor'dan da flaş bir paylaşım geldi.
Kulübün sosyal medya hesabından; hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği ve 3-1 kaybedilen Başakşehir karşılaşması için "Başakşehir'de KARA GECE" paylaşımı yapıldı.
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da TRT Spor'da hakem Mete Kalkavan için sert sözler sarf etti.
İşte Mecnun Otyakmaz'ın açıklamaları:
"MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşanan olaylar nedeniyle hakemlere sözcülük yapacak kadar değer gören Mete Kalkavan ve Arda Kardeşler bu akşam Başakşehir maçımızda verdiği kararları nasıl izah edecekler. Biz geçen hafta yaşanan kötü olayları milat kabul edip yeni bir başlangıç olmasını ümit ediyorduk. Mete Kalkavan'ın dönem sonuna kadar maç verilmeyeceği söylenmesine rağmen bizim maçımıza Mete Kalkavan atamasına karşı çıkmadık. Ancak bizim bu yapıcı düşüncelerimiz hakemler tarafından yanlış anlaşılmış olacak ki maçın sonucuna etki eden bir dizi hatalar yaptılar. Bunlar kendilerini mi, TFF'yi mi, yoksa Sivasspor'u mu bitirmeye çalışıyorlar. Bu kadar net hatalar olamaz. Kimsenin hakemler adına sözcülük yapıp sonra ilk maçında böyle bir maç yönetme hakkı yok."
Sivasspor cephesi, maçta Başakşehir lehine verilen iki penaltı kararına itirazlarda bulunmuştu.

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