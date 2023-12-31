Sivasspor yeni teknik direktörünü duyurdu. Takıma geri döndü

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Sivasspor yeni teknik direktörünü duyurdu. Takıma geri döndü
Sivasspor Servet Çetin'in istifası sonrası Bülen Uygun ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor Servet Çetin'den boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Uygun'u getirdi.

Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, “Kulübümüzde futbolcu ve genel menajerlik görevleri yapan, 2007/2008 ve 2008/2009 sezonunda ligde tarih yazarak şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz, Avrupa’da ülkemizi başarıyla temsil ettiğimiz sezonlarda takımımızın başında bulunan değerli teknik adam Bülent Uygun ile prensip anlaşmasına vardı. Son görüşmeleri yapmak üzere yarın 13.30 uçağı ile Sivas’a gelecek Bülent Uygun, 02 Ocak Salı günü saat 11.30’da BG Grup 4 Eylül Stadı’nda kendisini Sivasspor’umuza bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.” ifadelerine yer verildi.

Servet Çetin Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası takımın başına geçmiş ve burada çıktığı 19 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etmişti.

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