PSG Amatör Lig takımına acımadı: 9-0

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ali Öncü
PSG Amatör Lig takımına acımadı: 9-0
Fransa Kupası son 64 turu maçında Paris Saint-Germain, Amatör Lig ekibi Revel ile karşılaştı. PSG, rakibine acımadı ve mücadele 9-0 bitti.

PSG, Stade Pierre-Fabre Stadı'nda Amatör Lig takımı Revel ile mücadele etti.

Luis Enrique'nin öğrencileri, mücadeleyi 9-0 gibi farklı bir skorla kazandı ve adını son 32 turuna yazdırdı.

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9 GOLÜN 6'SI FARKLI İSİMDEN
PSG'ye turu getiren gollerini, 16', 45' ve 48. dakikada Mbappe, 38. dakikada Maxence N'Guessan kendi kalesine, 43. dakikada Marco Asensio, 71. dakikada penaltıdan Gonçalo Ramos, 76' ve 90. dakikalarda

Randal Kolo Muani ve 87'de Cher Ndour attı.

Böylece Revel, kupaya veda etmiş oldu.

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