Bungee Jumping faciası. Komutu yanlış anladı 150 fitten yere çakıldı

Bungee jumping yapmak için bir köprüden atlayan 25 yaşındaki Yecenia Morales Gómez, koşum takımı ve atlama ipi takılmadığı için yaklaşık 150 fit yüksekten düştü.

25 yaşındaki genç kız ve erkek arkadaşı, ilk bungee jumping deneyimleri için geçen yıl temmuz ayında Kolombiya'nın kuzeyindeki Sky Bungee Jumping Amaga'ya gitmişlerdi. Yerel haberlere göre Gómez, bir eğitmenin "atla" dediğini duymuş ve aslında erkek arkadaşı için söylenen bu sözün kendisine yönelik olduğunu düşünmüş.

Antioquia Belediye Başkanı Gustavo Guzmán, El Tiempo'ya yaptığı açıklamada, "Kafası karıştı. Sinyal erkek arkadaşının atlaması içindi çünkü o zaten güvenlik ekipmanına bağlıydı. Ona sadece koşum takımını takmışlardı, bu yüzden kafası karıştı ve acele etti" dedi.

Partnerinin kalp masajı yaparak onu kurtarmaya çalışmasına rağmen Gómez'in olay yerinde öldüğü açıklandı. Tıbbi raporlar kadının düşme sırasında kalbinin durması sonucu öldüğünü gösterdi.

ŞİRKET YALANLADI

Gómez'in komutları karıştırdığına dair haberlere rağmen Sky Bungee, bunun doğru olmadığını ve onunla aynı anda bungee jumping yapan başka kimsenin olmadığını soruşturma sırasında iddia etti.

Şirketten yapılan açıklamada, "Yecenia Morales Gómez'in atlayışının, arkadaşına verilen bir atlama komutunun karıştırılmasından kaynaklandığı, bildirildiği gibi doğru değildir. Kaza sırasında ne erkek arkadaşı ne de bir başkası atlamak için bekliyordu. Protokolümüz tekli atlayışlar, yani atlayış başına sadece bir kişi için tasarlanmıştır. Bu, bir kişinin atlayış yapmak için bir önceki kişinin atlayışıyla ilgili her şeyi bitirmesi gerektiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Sky Bungee, soruşturmalarda işbirliği yaptıklarını ve faaliyetlerine ilişkin belgeleri teslim ettiklerini söyledi.