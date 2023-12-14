Bunları yediyseniz ilaç kullanmayın

Kaynak: İHA
Bunları yediyseniz ilaç kullanmayın
İlaç kullanırken hangi besinler yenmemeli

Diyetisyen Dilem İrkin Koçan ilaç kullanırken yenilmemesi gereken besinlerle ilgili açıklama yaptı. İşte ayrıntılar…

Uzmanlara göre ilaç kullanırken tüketilen besinler faydadan çok zarar veriyor. Diyetisyen Dilem İrkin Koçan, ilaç kullanımı sırasında tüketilen besinlerde kesinlikle doğru tercihler yapılmasını açıkladı ve şunları söyledi:

“Greyfurt suyu kolesterol ilaçlarının etkisini arttırarak vücudumuzda kas ağrısı gibi belirtiler oluşturabiliyor, tansiyon ilaçlarıyla beraber tükettiğinizde ise ilacın etkisinden kaynaklı kalp ritminde bozulmalar ve baş ağrıları gibi şikâyetlerle çok sık karşılaşılabiliyor”

ANTİBİYOTİĞİN YARARINI AZALTAN O BESİN

Süt ve süt ürünlerinin de antibiyotikler ile beraber tüketilmesi durumunda etkisini azaltıyor. Diyetisyen Koçan konuşla ilgili şöyle konuştu:

“Antibiyotik kullanmadan en az 2 saat önce ve kullandıktan sonra 6 saat içinde süt ve süt ürünlerini tüketmemek gerekir.
Yeşil yapraklı sebzelerin birçoğu K vitamini içerir. Kan sulandırıcı bir ilaç kullanıyorsanız K vitamini bakımından zengin olan besinlerden mümkün olduğunca kaçınmanız gerekir.
Örneğin; demir ilacı kullanıyorsanız, demir probiyotiğiyle beraber C vitamini içeren taze sıkılmış meyve suları ya da sebze-meyve tükettiğiniz zaman demir emilimini arttırıyorsunuz. En az 2 saat arayla demir ilacı kullanıyorsanız süt ve süt ürünlerini tüketmemeniz gerekiyor. Yine beraberinde demirin bağlanmasını azaltan, kafein içeren çay-kahve gruplarından mümkün olduğunca uzak durmalısınız.”

İHA

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