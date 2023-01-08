Aziz Yıldırım'ın yaptığı konuşma yeniden gündem oldu. ''Buradan üzülerek gidersiniz''

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18.haftasında evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a skor dolayısıyla tepki gösterdi.

Bu gelişme sonrası Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın taraftara yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.



İşte Aziz Yıldırım'ın o sözleri;

''Sayın Fenerbahçeliler, lütfen herkes kendine gelsin. Burası Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Salonu. Lütfen. Lütfen ama. 20 sene bu kulübe hizmet ettim. Çocuğumun, her şeyimin nafakasını bu kulübe verdim. Bu kulüp için hapis yattım ayıp oluyor. Ayıp oluyor sonra yarın buradan üzülerek gidersiniz haberiniz olsun. Yapmayın böyle, yapmayın. Lütfen birbirimize saygılı olalım''