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Kerem Aktürkoğlu derbi sonrası soyunma odasında yaşananları anlattı: Neler olmuş neler

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, "Çok güzel bir galibiyet oldu. Taraftarımıza armağan olsun" dedi

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 22:27
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Kerem Aktürkoğlu derbi sonrası konuştu

Kerem Aktürkoğlu derbi sonrası soyunma odasında yaşananları anlattı: Neler olmuş neler
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Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, galibiyetin en büyük faktörünün takımdaşlık olduğunu söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Kerem, "Bizim aslında en büyük gücümüz takımdaşlık. Sezon başından beri bunu çok güzel yansıtıyoruz. Güzel bir arkadaşlık ortamımız var. Herkes birbirinden bir şey öğreniyor. Saha içi ve dışında hep birlikteyiz. Antrenmanlarımız ve maçlarımız çok neşeli geçiyor. Daha iyi olmak için çabalıyoruz, bu galibiyetin en büyük özeti takımdaşlığımız. Çok güzel bir galibiyet oldu. Burada olmayan taraftarlarımızın kalpleri bizleydi, bunu hep hissettik. Çok güzel bir galibiyet aldık, taraftarımıza armağan olsun." ifadelerini kullandı.

"Bu maçı kaybeden şampiyonluğu kaybedecek diye bir şey yoktu ama bu maça galibiyet parolasıyla geldik." diyen Kerem, şunları kaydetti:

"Galibiyetten başka düşüncemiz yoktu, maça da böyle başladık. İlk 10-15 dakika rakibimizin baskısı olacağını biliyorduk. O baskıyı aştıktan sonra işimizin kolaylaşacağının farkındaydık. Çalışmamızın karşılığını aldık. Bundan sonraki süreç daha da güzel olacak. Güzel bir seri yakaladık, bunu sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz."

Soyunma odasında da galibiyeti kutladıklarını aktaran Kerem, "Arkadaş ortamımız çok güzel, başkanımız, Erden ağabey içeriye girdi, yönetim kurulu içeriye girdi, Kadıköy’deki galibiyeti coşkuyla kutladık, eğlendik. Tadını çıkarıyoruz ama bugünden sonra maç bitti, önümüzdeki Hatay maçına odaklanıp, ilk yarıyı lider bitirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

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