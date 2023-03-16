Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol

Seçimler yaklaşıyor, spor dünyasının sevilen ve sayılan isimlerine teklif yağıyor.

Bunların başında da Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım geliyor.

Özellikle Fenerbahçe taraftarları üzerindeki büyük etkisi için her parti kendisini yanına çekmek istiyor.

İYİ Parti’nin yaptığı Diyarbakır’dan milletvekilliği teklifini reddettiği konuşulan Aziz Yıldırım’a teklif yağmaya devam ediyor.

SİYASETE 'HAYIR' DEDİ AMA

“Kesinlikle siyasete girmeyeceğim” diyerek 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekilliği seçimleri öncesinde tüm kapıları siyasilere kaptan Aziz Yıldırım bu kez de TFF başkanlığı için sıkıştırılmaya başlandı.

Fotospor'un haberine göre Aziz Yıldırım’a yapılan tekliflerin en dikkat çekici olanı “Siyaset dışı spor bakanlığı” teklifi oldu.

Millet İttifakı adına dolaylı yoldan aracılar vasıtasıyla Yıldırım’a ulaştığı iddia edilen teklif şu şekilde:

SİYASET DIŞI

Milletvekili adayı olma. Siyaset üstü kişiliğini koru. Ancak Millet İttifakının ortak kararı her konuda konusunun uzmanlarını göreve getirmek.

Bu plan çerçevesinde çalışmalar devam ediyor.

Spor konusunda da ortaklar arasında sizden daha iyi bir isim olduğu düşünülmüyor.

Eğer kabul ederseniz resmi teklif getirilecek.

Daha önceki dönemlerde Kemal Derviş (21. Dönem), Murat Karayalçın (19. Dönem), İsmet Yılmaz (22. Dönem), Oğuz Tezmen (19. Dönem), Hasan Basri Aktan (20. Dönem), Cahit Bayar, (20. Dönem)Teoman Ünüsan (20. Dönem), Kutlu Aktaş (20. Dönem) ve Osman Güneş (22. Dönem) gibi isimler atanmış bakanlar olarak görev yaptı.