Galatasaray'dan 'Kadıköy hatırası'

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele etti. Dev derbiyi sarı-kırmızılı ekip 3-0 kazandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Erden Timur soyunma odasına inerek oyuncuları kutladı.

Cimbom, galibiyetin ardından sosyal medya hesabından "Kadıköy hatırası" paylaşımı yaptı.

İşte o paylaşım;

DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

Başkan Dursun Özbek karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Bu maçlar gazete yapraklarında değil sahada oynanıyor. Yüreğini ortaya koyan ve inanmış bir takımınız varsa o da sonuç alıyor. Takımımı tebrik ediyorum. Galatasaray'ı artık daha yakından inceleyip ona göre yorum yaparlarsa seviniriz.

5 tane attık, 3'ünü saydılar. 6-7 olabilecek bir maçtı ama olmadı. Taraftarımız 7 gole alıştı. İnşallah bundan sonraki maçlarda gol vuruşlarını daha iyi yaparlar.

Bundan sonra Galatasaray şov devam ediyor. Mayısta taraftarlarımızla şampiyonluğu kutlayacağız inşallah.

Okan Buruk'u biz seçtik. Icardi oyundaydı. 1 gol, 1 asist yaptı 15 dakikada. 15 dakikada 1 gol 1 asist. Attığı gol nadir gollerden birisidir. Icardi bizim oyuncumuz. Son derece başarılı. Icardi'nin 90 dakikaya ihtiyacı yok. 15 dakikada işini görüyor."