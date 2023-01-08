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Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi

Fenerbahçe Galatasaray'a farklı yenilirken Volkan Demirel de ön plana çıktı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 22:56
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Fenerbahçe'de Galatasaray yenilgisi sonrası Volkan Demirel sesleri

Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
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Galatasaray yenilgisi Fenerbahçe'yi karıştırdı.

Sarı lacivertli taraftarlar özellikle ikinci golden sonra kaleci Altay Bayındır'ı protesto etti.

Taraftarlar daha sonra Volkan Demirel diye tezahüratta bulundu.

Başkan Ali Koç, maçtan sonra Altay Bayındır'ın protesto edilmesiyle ilgili bir soruya "Bu konuda şu anda cevap vermeyeceğim. Daha sonra konuşacağım" cevabını verdi.

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