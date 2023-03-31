Kılıçdaroğlu Aziz Yıldırım'a herkesin önünde söyledi. O görüşme 11 yıl sonra ortaya çıktı

Fotospor'un haberine göre Millet İttifakı'nın önemli sac ayağı İyi Parti'nin Spor Kurulu Başkanı Vedat Bayram, Aziz Yıldırım'ı önce TFF başkan adayı olarak gündeme getirdi.

Daha sonra Millet İttifakı'nın önemli isimleri Aziz Yıldırım’a “parlamento dışı spor bakanlığı” teklifini sundu.

Millet İttifakı adına Aziz Yıldırım'la görüşen aracıların, "Milletvekili adayı olma. Siyaset üstü kişiliğini koru. Ancak Millet İttifakının ortak kararı her konuda konusunun uzmanlarını göreve getirmek.

Bu plan çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Spor konusunda da ortaklar arasında sizden daha iyi bir isim olduğu düşünülmüyor. Eğer kabul ederseniz resmi teklif getirilecek" dediği öğrenildi.

YILDIRIM'IN KAFASI KARIŞTI

"Siyaseti düşünmüyorum" diyerek bakanlık teklifine sıcak bakmayan Aziz Yıldırım'ın gelen ısrarlar üzerine aklının karıştığı öğrenildi. İddialara göre sadece futbol değil oldukça ilgili olduğu amatör sporlarla da ilgilenme fırsatının önüne gelmesi Yıldırım'ın kafasında "acabalar" yarattı.

Günlerdir gündemden düşmeyen bu konu üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aziz Yıldırım'a tam 11 yıl önce, "Türkiye'de sizden iyi kimse spor bakanlığı yapamaz" dediği ortaya çıktı.

İŞTE O GÖRÜŞME

2012 yılının Eylül ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yardımcısı Gürsel Tekin ve parti yetkilileri, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, Fenerbahçe Başkan Vekili Abdullah Kiğılı ile sarı-lacivertli yöneticiler bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu; "Türkiye'de sizden iyi kimse spor bakanlığı yapamaz" sözlerini bu toplantıda herkesin önünde söyledi.

Hatta o dönemde bu görüşmeyle ilgili Kılıçdaroğlu'nun, Aziz Yıldırım'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini teklif ettiği bu yüzden Tekin'le arasının açıldığı bile iddia edilmişti.

Kaynak: Fotospor