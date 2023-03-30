30 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Burak Özçivit'in eşine aldığı doğum hediyesi ortaya çıktı

Burak Özçivit'in eşine aldığı doğum hediyesi ortaya çıktı

Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'e doğum hediyesi olarak son model bir cip almıştı. Ünlü çift, özel plakası ile dikkat çeken yeni araçlarıyla ilk kez görüntülendi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 09:55
Takip Et

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'e aldığı doğum hediyesi ortaya çıktı

Burak Özçivit'in eşine aldığı doğum hediyesi ortaya çıktı
+
Aa
-

Burak Özçivit ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. 

"AĞABEYİNE BENZİYOR"

Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Özçivit, "Çocukları uyuttuk, evdeler. Her şey yolunda. Karan, kardeşine alıştı. Kerem de ağabeyine benziyor. Kerem'le ikinci kez aynı mutluluğu yaşadık" dedi.

Burak Özçivit, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler için "Çok üzücü bir durum. Elimizden gelen her şeyi yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Çok söylenecek bir şey yok. Kolay cümleler değil. " diye konuştu. 

Fahriye Evcen de yakında yeni projelerle ekranlara geri döneceğinin sinyallerini verdi.

10 MİLYON TL'LİK DOĞUM HEDİYESİ

Milliyet’te yer alan habere göre; Yakışıklı oyuncunun, ikinci doğum için eşine hediye ettiği, özel plaka (Fahriye Evcen'in adı ve soyadının ilk harflerinden oluşan FE plaka) yeni araba da ilk kez görüntülenmiş oldu. Aracın değerinin 10 milyon TL olduğu belirtilmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
1
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı
2
﻿'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı
﻿'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
3
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı
4
﻿Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı
﻿Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
5
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
﻿Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
6
﻿Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
﻿Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
7
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Kaza geliyorum demedi geldi. İşte hatalı sollamanın sonucu
﻿Kaza geliyorum demedi geldi. İşte hatalı sollamanın sonucu
﻿Kaza geliyorum demedi geldi. İşte hatalı sollamanın sonucu
﻿Kamyonet denize düştü: 1 ölü
﻿Kamyonet denize düştü: 1 ölü
﻿Kamyonet denize düştü: 1 ölü
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Dalakotu bitkisi mide hastalıklarına iyi geliyor
﻿Dalakotu bitkisi mide hastalıklarına iyi geliyor
﻿Dalakotu bitkisi mide hastalıklarına iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.