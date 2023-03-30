Burak Özçivit'in eşine aldığı doğum hediyesi ortaya çıktı

Burak Özçivit ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

"AĞABEYİNE BENZİYOR"

Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Özçivit, "Çocukları uyuttuk, evdeler. Her şey yolunda. Karan, kardeşine alıştı. Kerem de ağabeyine benziyor. Kerem'le ikinci kez aynı mutluluğu yaşadık" dedi.

Burak Özçivit, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler için "Çok üzücü bir durum. Elimizden gelen her şeyi yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Çok söylenecek bir şey yok. Kolay cümleler değil. " diye konuştu.

Fahriye Evcen de yakında yeni projelerle ekranlara geri döneceğinin sinyallerini verdi.

10 MİLYON TL'LİK DOĞUM HEDİYESİ

Milliyet’te yer alan habere göre; Yakışıklı oyuncunun, ikinci doğum için eşine hediye ettiği, özel plaka (Fahriye Evcen'in adı ve soyadının ilk harflerinden oluşan FE plaka) yeni araba da ilk kez görüntülenmiş oldu. Aracın değerinin 10 milyon TL olduğu belirtilmişti.