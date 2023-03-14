Fahriye Evcen'den ilk kare. İki ay evvel doğan Kerem'in fotoğrafını paylaştı

"Çalıkuşu" dizisinde birlikte rol alan ve geçen zaman içinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yaklaşık iki ay önce yeniden anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

İLK PAYLAŞIM

Bebeğinin yüzünü henüz göstermeyen Fahriye Evcen, evinin bahçesinde çektiği görüntülerde oğlu Kerem'in elini gösterdi. İki çocuk annesi Evcen'in paylaşımı büyük ilgi gördü.

"AĞABEYİNE ÇOK BENZİYOR"

Fahriye Evcen, doğumun ardından hastaneden çıkarken "Her şey çok iyi geçti. Benim de bebeğin de sağlığı gayet iyi. Karan'a çok benziyor. O da kardeşini görünce çok mutlu oldu" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Burak Özçivit ise "İlk doğumda Fahriye'yi yalnız bırakmamıştım, ikincisinde de doğuma girdim" demişti.