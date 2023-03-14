15 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Fahriye Evcen'den ilk kare. İki ay evvel doğan Kerem'in fotoğrafını paylaştı

Fahriye Evcen'den ilk kare. İki ay evvel doğan Kerem'in fotoğrafını paylaştı

Oyuncu Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, yaklaşık iki ay evvel dünyaya gelen minik oğlu Kerem'in fotoğrafını, takipçileriyle ilk kez paylaştı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 23:11
Takip Et

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen oğlu Keremin fotoğrafını ilk kez paylaştı

Fahriye Evcen'den ilk kare. İki ay evvel doğan Kerem'in fotoğrafını paylaştı
+
Aa
-

"Çalıkuşu" dizisinde birlikte rol alan ve geçen zaman içinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. 

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yaklaşık iki ay önce yeniden anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. 

İLK PAYLAŞIM

Bebeğinin yüzünü henüz göstermeyen Fahriye Evcen, evinin bahçesinde çektiği görüntülerde oğlu Kerem'in elini gösterdi. İki çocuk annesi Evcen'in paylaşımı büyük ilgi gördü.

"AĞABEYİNE ÇOK BENZİYOR"

Fahriye Evcen, doğumun ardından hastaneden çıkarken "Her şey çok iyi geçti. Benim de bebeğin de sağlığı gayet iyi. Karan'a çok benziyor. O da kardeşini görünce çok mutlu oldu" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Burak Özçivit ise "İlk doğumda Fahriye'yi yalnız bırakmamıştım, ikincisinde de doğuma girdim" demişti. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
1
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
2
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
3
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
4
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
5
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿Jesus'tan flaş Sevilla kararı
6
﻿Jesus'tan flaş Sevilla kararı
﻿Jesus'tan flaş Sevilla kararı
﻿İmam hatipli vatandaş sokak röportajında öyle bir konuştu ki. Bu konuşmayı defalarca izleyeceksiniz
7
﻿İmam hatipli vatandaş sokak röportajında öyle bir konuştu ki. Bu konuşmayı defalarca izleyeceksiniz
﻿İmam hatipli vatandaş sokak röportajında öyle bir konuştu ki. Bu konuşmayı defalarca izleyeceksiniz
﻿Kapadokya'ya balayına gelen çift, otel odasında ölü bulundu
﻿Kapadokya'ya balayına gelen çift, otel odasında ölü bulundu
﻿Kapadokya'ya balayına gelen çift, otel odasında ölü bulundu
﻿Şanlıurfa sele teslim oldu; hastane acil servisini su bastı, okullar tatil edildi
﻿Şanlıurfa sele teslim oldu; hastane acil servisini su bastı, okullar tatil edildi
﻿Şanlıurfa sele teslim oldu; hastane acil servisini su bastı, okullar tatil edildi
﻿Şanlıurfa’da okullar tatil edildi
﻿Şanlıurfa’da okullar tatil edildi
﻿Şanlıurfa’da okullar tatil edildi
﻿Esad ile Putin yarın Moskova’da görüşecek
﻿Esad ile Putin yarın Moskova’da görüşecek
﻿Esad ile Putin yarın Moskova’da görüşecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.