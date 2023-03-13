Fahriye Evcen'den günler sonra oğluyla paylaşım! İkinci kez anne olmuştu

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile hayatını birleştirdikten sonra iki çocuk annesi olan Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından günlük yaşantısına dair fotoğraflar ara ara paylaşıyor.





Geçtiğimiz haftalarda doğum yapan Fahriye Evcen ikinci kez erkek çocuk annesi olmuş, küçük oğluna Kerem adını vermişti. Anne olunca dizi projelerine ara verse de reklam anlaşmalarıyla hayranlarıyla buluşan güzel oyuncu Fahriye Evcen, çocuklarının bakımı ile bizzat kendisi ilgileniyor.





Evcen son olarak, sosyal medya hesabından oğlu Karan ile pozunu paylaştı. Oğlu Karan'ı kucağında uyutan Fahriye Evcen'in yorgun ama huzurlu hali dikkat çekti. Güzel oyuncunun fotoğrafına takipçileri beğeni yağdırdı.