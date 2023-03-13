13 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Fahriye Evcen'den günler sonra oğluyla paylaşım! İkinci kez anne olmuştu

Fahriye Evcen'den günler sonra oğluyla paylaşım! İkinci kez anne olmuştu

İkinci kez anneliği tadan Fahriye Evcen, büyük oğlu Karan'ın kucağında uyuyakaldığı anları paylaştı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 17:31
Takip Et

Fahriye Evcen'den ikinci kez anne olmuştu! ünler sonra oğluyla paylaşım

Fahriye Evcen'den günler sonra oğluyla paylaşım! İkinci kez anne olmuştu
+
Aa
-

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile hayatını birleştirdikten sonra iki çocuk annesi olan Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından günlük yaşantısına dair fotoğraflar ara ara paylaşıyor.



Geçtiğimiz haftalarda doğum yapan Fahriye Evcen ikinci kez erkek çocuk annesi olmuş, küçük oğluna Kerem adını vermişti. Anne olunca dizi projelerine ara verse de reklam anlaşmalarıyla hayranlarıyla buluşan güzel oyuncu Fahriye Evcen, çocuklarının bakımı ile bizzat kendisi ilgileniyor.



Evcen son olarak, sosyal medya hesabından oğlu Karan ile pozunu paylaştı. Oğlu Karan'ı kucağında uyutan Fahriye Evcen'in yorgun ama huzurlu hali dikkat çekti. Güzel oyuncunun fotoğrafına takipçileri beğeni yağdırdı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
1
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
2
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
3
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
4
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
5
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
6
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu
7
﻿Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu
﻿Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu
﻿Galatasaraylı futbolcunun sosyal medya hesabı hacklendi
﻿Galatasaraylı futbolcunun sosyal medya hesabı hacklendi
﻿Galatasaraylı futbolcunun sosyal medya hesabı hacklendi
﻿Ekşi Sözlük'e yeni kurallar getirildi
﻿Ekşi Sözlük'e yeni kurallar getirildi
﻿Ekşi Sözlük'e yeni kurallar getirildi
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿Anadolu Otoyolu’nda kaza: Aile ölümden döndü
﻿Anadolu Otoyolu’nda kaza: Aile ölümden döndü
﻿Anadolu Otoyolu’nda kaza: Aile ölümden döndü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.