Burak Yılmaz büyüsü Rize'de son buldu. Turgay Beşyıldız yazdı

Süper Lig’in zirvesine yakın bir yerlerde konuşlanan ve aralarında sadece bir puan fark olan Çaykur Rizespor ile Mondihome Kayserispor‘un, Çaykur Didi Stadyumu’ndaki bu karşılaşmasında; beş haftadır galibiyet yüzü göremeyen ev sahibi ile beş haftadır kaybetmeyen konuk ekip kozlarını paylaştı.

Sarı kırmızılılar, beş haftalık namağlubiyetlerini altıya çıkarmak için uğraşırken, yeşil-mavililer de beş haftadır galibiyete hasretlerine son vermek için, oyunun başında topu rakip yarı alanda daha çok tutmak isteyen taraftı.

Özellikle atmacalar, sahasındaki son iki maçı da kazanamaması takım içindeki stresi yükseltti. İlk 45 dakikada Erciyes’in kurtları Boa Morte ve Cardoso ile rakip kaleyi ciddi ciddi yoklarken gol sesi çıkmadı.

Rizespor ise Olawoyin, Varesanovic ve Akintola ile ilk yarıyı önde kapatmak istedi ama istediği bir türlü olmadı.

İlhan Palut’un ekibinde; Miya, statü gereği kadroda yokken, 3 sakat oyuncusu da eksikleriydi.

Burak Yılmaz’ın takımı Kayserispor’da ise Arif sarı kart cezalısı olduğu için, iki oyuncusu da sakat olduğu için, bu 90 dakikada kadroda olmayanlardı.

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Son beş karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen Burak Yılmaz, bugün Rize’deki bu güzel yazdan kalma havada bu tılsımını bozmak istemedi.

Kenar kanatları savunmada sık sık uyarırken, ilk yarıda kontra toplarla gol bulmaya çalıştı.

İlhan Palut ise son haftalarda bir türlü alamadığı 3 puan yüzünden stresli idi.

Aslında ilk yarı zevkli geçti. Yeşil mavililer, Kayserispor’u konuk ettiği son 4 maçta da, rakibine Erciyes’e eli boş göndermişti! Bugünde aynı şeyi yaptı.

Yalnız,ev sahibinin bu ligde, bu sezon ceza sahası dışından İstanbulspor ile birlikte en az gol atan (2) takımdan biri olduğunu hatırlatmak isterim. Gerçi, bunu bugün Shelvey’in ceza sahası dışından attığı golle 3’e çıkardı.

Aslında, misafir takımında ondan fazla farkı yoktu. O da bu sezon ceza sahasın dışından bulduğu gol sayısı 3’ü geçmedi.

90 dakikalık oyunun üçte, ikilik bölümünde golü bulamayan her iki tarafta, aslında ‘Birer puana razıyız’ havası verdi bana. Vermedi değil! Ama oyun asıl son yarım saatte koptu!

Karşılaşmanın üçte, birlik son bölümüne girdiğimizde; 62. dakikada ceza sahası dışından kullanılan serbest atışı, yeşil-mavililer adına İngiliz oyuncu Jonjo Shelvey, müthiş bir vuruşla kaleci Bilal’ın yanından köşeye, direk iç filelerle gönderince, atmacalar Kaçkar Dağları’na doğru havalandı. Göğsünü rüzgara verdi, sevinçten kanatlarını yanlara doğru açtı, havalarda uçtu, gitti!

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Bu golden sonra konuk takım, beraberlik için yine Cardoso ile rakip kaleye yoklama çekerken, her iki teknik adam hamle oyuncularını oyuna sokmaya başladı.

Bunlardan birinde; Rizespor’da, Akintola’nın yerine oyuna giren Zeqiri, Taha’nın sağdan neredeyse sıfırdan kestiği ortayla farkı, ayağının tozuyla 2’ye çıkarınca, tribündeki taraftarları da kenar yedek kulübesi de, derin bir nefes aldı.

Son 10 dakikaya girildiğinde; Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile kulübesinin arkasındaki ev sahibi taraftarlarla bir gerginlik yaşanması, oyunu yaklaşık 5 dakika durdurdu. Ardından da orta hakem Burak Pakkan, kırmızı kartı Burak Yılmaz’a yapıştırdı.

Günün iyi ve etkili isimlerinden Varesanovıc’in, son dakikalardaki golü tabelayı 3-0 ile netleştirirken, bu oyuncuda gol sayısını 9’a çıkardı.

Bu skor ile Çaykur Rizespor 5 hafta sonra gelen galibiyete, Kayserispor’da 5 hafta sonra tanıştığı mağlubiyete, beraberce ‘Merhaba’ dediler.