Burası Çeşme. Türk’ten çok Suriyeli var

Yaz mevsiminin etkisini artırdığı günlerde tepki çeken görüntüler ortaya çıktı. Çeşme’nin Ilıca sahilinde Türk’ten çok Suriyelilerin olması dikkat çekti.

Burası Çeşme. Türk’ten çok Suriyeli var

Türkiye’de sığınmacı sorunu yıllardır katlanarak devam ediyor. Suriye’deki iç savaşın başlaması sonrası Türkiye’ye gelen Suriyelilerin sayısı kısa zamanda milyonları aştı. Suriyelilerin yanı sıra ülkeye kaçak yollardan gelen Afgan ve Pakistanlılar ile birlikte ülkede kaçak ve sığınmacıların sayısı on milyonları buldu.

İzmir’den gelen görüntüler sığınmacı sorununu bir kez daha tartışmaya açtı. Çeşme Ilıca’da sahilde Türklerden çok Suriyelilerin olduğu görüldü. Söz konusu görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti.

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