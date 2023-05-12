Burcu Binici'den eski eşi Tankurt Manas'a ağır gönderme. Evlilikleri bir yıl dolmadan boşanmışlardı

Oyuncu Burcu Binici ile rapçi Tankurt Manas'ın evlilikleri 1 ay bile sürmemişti. Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizide rol alan Burcu Binici, önceki akşam Suadiye'de bir mekan açılışında görüntülendi.

"BAZEN OLMAYINCA OLMUYOR"

Rapçi Tankurt Manas ile kısa süren evliliği hakkında açıklamalarda bulunan Binici, çürük göndermesi ile şaşırttı. Binici "Geçti bitti. Bazen olmayınca olmuyor. Karpuzu eline aldığında anlayamıyorsun ki çürük mü, değil mi." dedi.

Burcu Binici ile Tankurt Manas geçtiğimiz yılın eylül ayında nikah masasına oturmuşlardı ancak iki ismin evlilikleri, bir yıl dahi olmadan sona ermişti.