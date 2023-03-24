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Burcu Binici ile Tankurt Manas evliliklerinin birinci yılı dolmadan boşandı

İhanete uğradığı iddia edilen ünlü oyuncu Burcu Binici boşandı. Kartal Adliyesi'ndeki anlaşmalı boşanma davasında hazır bulunan ikili tek celsede yollarını ayırdı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 14:37
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Burcu Binici ile Tankurt Manas tek celsede boşandı! İhanete uğradığı iddia edilmişti

Burcu Binici ile Tankurt Manas evliliklerinin birinci yılı dolmadan boşandı
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan başarılı oyuncu Burcu Binici tek celsede boşandı.

Burcu Binici eylül ayında nikah masasına oturduğu rap şarkıcısı Tankurt Manas’tan boşandı.

Ünlü oyuncunun kısa süren evliliğine ihanetin gölgesi düşmüş, Tankurt Manas ise ihanet iddiasını yalanlamıştı. Burcu Binici, eşiyle anlaşma sürecini tamamlayıp geçen çarşamba günü Kartal Adliyesi’nde soluğu aldı.

Anlaşmalı boşanma davasında hazır bulunan ikili tek celsede yollarını ayırdı.
 

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