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Burcu Binici ve Tankurt Manas boşanıyor

Oyuncu Burcu Binici, rapçi Tankurt Manas'la eylül ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz ay boşanmanın eşiğinden dönen çift, bu kez ayrılık kararı aldı. İlk açıklama ise çiftin avukatından geldi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 10:41
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Burcu Binici ve Tankurt Manas'tan flaş açıklama! Bu kez boşanıyorlar

Burcu Binici ve Tankurt Manas boşanıyor
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Burcu Binici ile rapçi Tankurt Manas, eylül ayının başında evlenmişti. Çift, nikah masasına oturduktan bir ay sonra boşanmanın eşiğine gelmiş, ikili evliliklerini kurtardığı söylenmişti.

Bugün çıkan boşanma iddiaları sonrası Manas'ın avukatı açıklama yaptı.

Müzisyenin avukatı Nazlı Özkök, "20.10.2022 tarihinden beri Burcu Binici Tan ile fiilen ayrı yaşamakta olup 16.11.2022 tarihinde iddia edildiğinin aksine  taraflar arasındaki anlaşmazlıkların evlilik birliğini sürdüremeyecek nitelikte bir boyutta ulaşmasından ötürü vekilleri tarafından tarafımızca başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. 

İHANET İDDİASI 

İddiaya göre; Burcu Binici eşinin Gamze adlı bir kadınla mesajlaşmalarını yakaladı. Evden ayrılan Binici’nin barışmayı kabul etmediği, bu kez ailelerinin bile çifti bir araya getiremediği söylenmişti. 


 

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