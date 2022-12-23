Burcu Binici ve Tankurt Manas boşanıyor

Burcu Binici ile rapçi Tankurt Manas, eylül ayının başında evlenmişti. Çift, nikah masasına oturduktan bir ay sonra boşanmanın eşiğine gelmiş, ikili evliliklerini kurtardığı söylenmişti.

Bugün çıkan boşanma iddiaları sonrası Manas'ın avukatı açıklama yaptı.

Müzisyenin avukatı Nazlı Özkök, "20.10.2022 tarihinden beri Burcu Binici Tan ile fiilen ayrı yaşamakta olup 16.11.2022 tarihinde iddia edildiğinin aksine taraflar arasındaki anlaşmazlıkların evlilik birliğini sürdüremeyecek nitelikte bir boyutta ulaşmasından ötürü vekilleri tarafından tarafımızca başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

İHANET İDDİASI

İddiaya göre; Burcu Binici eşinin Gamze adlı bir kadınla mesajlaşmalarını yakaladı. Evden ayrılan Binici’nin barışmayı kabul etmediği, bu kez ailelerinin bile çifti bir araya getiremediği söylenmişti.



