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Burcu Binici'den boşanma açıklaması

Eylül ayında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Burcu Binici ve müzisyen Tankurt Manas, boşanma kararı almıştı. Kadıköy'de görüntülenen ve evlilik yüzüğünü çıkardığı görülen Binici "İyi bir sürecin içinde değilim" dedi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 16:20
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Oyuncu Burcu Binici'den Tankurt Manas açıklaması! İhanete uğradığı iddia edilmişti

Burcu Binici'den boşanma açıklaması
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Oyuncu Burcu Binici ile müzisyen Tankurt Manas, Eylül ayında evlenmişti. Güzel haberi Instagram hesabından duyuran oyuncu, gönderisine, "Sıfır şaka" notunu düşmüştü. 

BOŞANMA HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Milliyet'te yer alan habere göre; 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde ‘Meltem’ karakterini hayat veren Burcu Binici, boşanma hakkında ilk kez konuştu. Önceki gün Kadıköy Kirpi’de görüntülenen Binici, boşanma ve dolandırılma iddialarının sorulması üzerine “Şu ana kadar sizi hiç geri çevirmedim. İyi bir sürecin içinde değilim. Konuşmasam, hiçbir şey söylemesem. Bana biraz zaman verirseniz. İyi değilim. Konuşmak istemiyorum. Olay yargıya intikal etti” diye konuştu.

Boşanma aşamasında olan Burcu Binici’nin parmağındaki evlilik yüzüğünü çıkardığı görüldü.

'EŞİNİN MESAJLARINI YAKALADI' İDDİASI

Son olarak Burcu Binici'nin, rapçi eşinin mesajlaşmalarını yakaladığı iddia edildi. Manas'ın, Binici'yle evlendiği ilk günden beri Gamze adında kadınla görüştüğü de konuşuluyor.
Durum karşısında şoke olan Binici, iddiaya göre Manas ile evleri ayırdı. Araya ikilinin dostları girmesine rağmen Binici'nin barışmayı kabul etmediği ve boşanma davasını açacağı söyleniyor.


 

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