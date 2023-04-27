Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik depremzede çocuklarla buluştu

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ilk gününden beri depremzedeler için yardım çağrısında bulunan ünlü oyuncu Burcu Biricik, Ankara'da UCİM ile birlikte hastanede tedavilerine devam edilen depremzede çocukları ziyaret etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Burcu Biricik'in buluştuğu çocuklardan biri de İnci Aşit'ti.

14 yaşındaki İnci, Antakya'daki evlerinin enkazından depremin 3'üncü günü yaralı kurtarılmıştı.

Adana'daki hastanede iki bacağı dizaltından kesilen İnci, ailesiyle çadır kentte olumsuz koşullarda kalırken fark edilmişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne götürülmüştü. İnci'nin Ankara Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Annesi ile iki kardeşi de onunla kalıyor.