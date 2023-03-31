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Eşi Burcu Biricik'e bakın neden sitem etti

“Camdaki Kız” dizisinin yıldızı Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin’le görüntülendi. Yetkin, güzel oyuncunun artık komedi projelerinde yer almasını istediğini belirterek “En azından yüzümüz güler.” dedi. 

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 11:08
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Emre Yetkin eşi Burcu Biricik'e sitem etti: Benim için de zor oluyor

Eşi Burcu Biricik'e bakın neden sitem etti
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Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile Sirkeci'deki Olden 1772 adlı mekanda arkadaş grubuyla buluşarak birlikte yemek yedi.

Mekan çıkışı Biricik, kendisine yöneltilen sorulara, "Fatma işinin başka ülkeler tarafından yapılması müthiş bir heyecan. Bu gün girdi galiba. Oturup hemen izleyeceğim. Nasıl yapmışlar, nasıl çekmişler, nasıl ele almışlar çok merak ediyorum. Fragmanı izledim çok iyi görünüyor. O yüzden çok heyecanlandım. Umarım orijinal işlerimiz hep böyle değerlendirilir" dedi.

CAMDAKİ KIZ’IN SONUNA GELDİK

Burcu Biricik, bir yandan da devam eden dizisi Camdaki Kız hakkında, "Üç yıla geldik. İki yıldır çalışıyoruz. Tatlı ve sevdiğimiz bir ekipleyiz. Yavaş yavaş sonuna geldik. Seyircimiz de sağolsun bizi hiç yalnız bırakmadı, mutluyum. Yorulduk ama" diye konuştu.

“EN AZINDAN YÜZÜMÜZ GÜLER”

Eşi Emre Yetkin ise, "Ben bile yoruldum. Benim için de zor oluyor. Eskiden komedi işleri çok yoğundu, işin psikolojisi senin özel hayatına da sirayet ediyor. İnşallah hayatımıza yeniden şöyle komedi işleri gelirse hepimiz daha da mutlu olacağız. En azından yüzümüz güler" diyerek güldü.
 

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