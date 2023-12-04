Burcu Esmersoy bakın hangi ünlü oyuncunun boşalttığı evi kiraladı

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ, Serenay Sarıkaya'nın Bebek'teki dairesini boşlattığını yazdı. Sarıkaya'nın boşalttığı daireyi Burcu Esmersoy'un kiraladığını ve kiranın 130 bin lira olduğunu belirtti.

Üstündağ yazısında şunları kaydetti:

"Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, 2 yıl önce Etiler’den Bebek’e taşınmış, muhteşem deniz manzaralı evinin tadını doyasıya çıkarmıştı. Ancak şimdi aldığım duyumlara göre Sarıkaya, bir kez daha taşınmış. 2 yıl önce aylık 35 bin TL’ye tuttuğu evi boşaltan güzel oyuncunun dairesini ev sahibi hiç bekletmeden yeniden kiraya vermiş."

Tutan isim de Serenay Sarıkaya kadar ünlü; geçtiğimiz yaz Nazım Akmandil’le evlenen Burcu Esmersoy... "

