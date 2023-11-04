Burcu Esmersoy'dan ilginç itiraf

Sunucu Burcu Esmersoy, spor programı sunduğu zamanla ilgili "O dönem erkeksi bir havam vardı" dedi.

Burcu Esmersoy'dan ilginç itiraf

İş insanı Nazım Akmndail ile İtalya'da evlenen sunucu Burcu Esmersoy'dan ilginç bir itiraf geldi.

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Uzun süre spor programları sunan Burcu Esmersoy'u birçok kişi bu yönüyle tanıdı. Ancak Esmersoy şimdilerde sadece sosyal medya üzerinden kendisini gösteriyor.

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Spor programlarının aranan yüzü olan güzel isim, o dönemlere dair yeni bir açıklama yaptı.

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"ERKEKSİYDİM"

Burcu Esmersoy, “O dönem erkeksi bir havam vardı. Kadınsı özelliklerimi ön planda tutmuyordum. Daha sonra yavaş yavaş kendimi tanıdım. Kadınsı yönlerimi ortaya çıkardım” diye konuştu.

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