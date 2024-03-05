Burdur’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Burdur’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Burdur’da akrabalarının haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Burdur’da Kışla Caddesi üzerinde askeri malzemeler satan bir dükkanın işletmecisi Medine Aycan'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Aycan’ın evine ihbar üzerine giden polis ekipleri, çilingir vasıtasıyla kapıyı açarak içeri girdi.

Ekipler, eve girdiğinde 69 yaşındaki kadını yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Medine Aycan’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Aycan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Eşini yıllar önce kaybeden Aycan’ın, şehir dışında 2 çocuğunun olduğu ve tek başına yaşadığı öğrenildi.

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