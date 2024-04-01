Bursa Büyükşehir Belediyesi İzmir'de yıkıldı

Kaynak: AA
Bursa Büyükşehir Belediyesi İzmir'de yıkıldı
Arkas Spor; 5-8.'lik mücadelesi ilk maçında konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

İki galibiyete ulaşacak ekibin bir üst tura çıkacağı eşleşmede ikinci maç, 4 Nisan Perşembe günü Bursa'da oynanacak.

Arkas Spor: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Hakkı Demiralay, Eyüpcan Kayışoğlu
Arkas Spor: Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Kartev, Grozer (Ahmet Karataş, Hoag, Ulaş Onur Topbaşlı)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Okello, Dmitrii, Ahmet Samet Baltacı, Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Emre Batur (Caner Ergül, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Emre Berat Fırat, Onur Kaya)
Setler: 25-18, 25-17, 23-25, 25-19
Süre: 101 dakika (22, 22, 29, 28)

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