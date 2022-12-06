6 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bursa İnegöl Belediyesi işçi alacak

Bursa İnegöl Belediyesi bünyesine, Çöp kamyonu arkası personel olarak istihdam etmek üzere 5 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 12 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 09:31
Takip Et

Bursa İnegöl Belediyesi Çöp kamyonu arkası personel olarak 5 işçi alacak

Bursa İnegöl Belediyesi işçi alacak
+
Aa
-

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Bursa İnegöl Belediyesi bünyesine, Çöp kamyonu arkası personel olarak istihdam etmek üzere 5 işçi alacak. Son başvuru tarihi ise 12 aralık 2022 olarak açıklandı.

Başvuru yapan adaylar arasından, yapılan değerlendirmeler neticesinde sadece uygun görülen adaylara çağrı yapılacaktır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
1
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
2
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
3
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
4
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
5
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
6
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
7
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Bursa merkezli fuhuş operasyonunda 12 şüpheli adliyede
﻿Bursa merkezli fuhuş operasyonunda 12 şüpheli adliyede
﻿Bursa merkezli fuhuş operasyonunda 12 şüpheli adliyede
﻿Sakarya Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Sakarya Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Sakarya Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Eczacılık fakültesi öğrencileriyle ilgili yeni gelişme
﻿Eczacılık fakültesi öğrencileriyle ilgili yeni gelişme
﻿Eczacılık fakültesi öğrencileriyle ilgili yeni gelişme
﻿8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
﻿8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
﻿8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.