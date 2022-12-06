Bursa İnegöl Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Bursa İnegöl Belediyesi bünyesine, Çöp kamyonu arkası personel olarak istihdam etmek üzere 5 işçi alacak. Son başvuru tarihi ise 12 aralık 2022 olarak açıklandı.
Başvuru yapan adaylar arasından, yapılan değerlendirmeler neticesinde sadece uygun görülen adaylara çağrı yapılacaktır.
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