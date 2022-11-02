Tekstil fabrikası yangını ile mücadelede 24'ncü saat

Bursa Büşükşehir Belediyesi personeli Hakan Toktay'ın çektiği fotoğraf karesi Bursa'nın nasıl griye boyandığını gözler önüne serdi. Akşam güneşin battığı sırada İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından görüntülenen fabrika yangını Bursa semalarını kızıla boyadı.

GRİ DUMANLAR YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

24 saattir devam eden Karasi Tekstil'deki yangının 2-3 gün devam etmesi bekleniyor. AFAD koordinasyonunda getirilen helikopterler de havadan müdahaleye ediyor. 100'den fazla itfaiye aracı ve tankerin müdahalesini sürdürdüğü yangında 1000 civarında personel görev almaya devam ediyor. Tekstil fabrikasındaki polyester ipliklerin yanmaya devam ettiği, bölgede alev olmadığı ancak söndürme çalışmalarıyla birlikte siyah ve gri dumanların yükselmeye devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan şehrin üzerini kaplayan siyah dumanlar en çok fotoğraf sanatçılarının dikkatini çekiyor. Sabah saatlerinde ve akşam gün batarken İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin çektiği sis ve duman bulutları arasında gizlenen şehir görüntüleri sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kişi tarafından beğenildi. (İHA)