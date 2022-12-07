Bursa'da bir ev alev aldı

Bursa'da bir ev alevlere teslim olurken mahallede korku dolu anlar yaşandı.
Bursa'nın Gürsu ilçesi Taşköprü mahallesinde bulunan bir ev aniden yanmaya başladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın kısa sürede söndürülürken, polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.
(Kaynak: İHA)
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