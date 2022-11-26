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Dünya Kupası'nda yangın çıktı. Flaş gelişme

Katar'da endişe dolu anlar yaşandı...

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 19:58
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Arjantin Meksika maçının oynanacağı stadın yakınında yangın çıktı

Dünya Kupası'nda yangın çıktı. Flaş gelişme
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Yangın, bu akşam Arjantin ile Meksika'nın bu akşam oynayacağı Lusail Stadyumu'na yakın bir bölgede çıkınca taraftar panik yaşadı. 
İki takımın taraftarları mağaza ve restoranların arasında gezinirken, gökyüzüne yükselen kalın siyah bir dumanı görünce bölgeden uzaklaştı.


Katarlı yetkililer yangının kontrol altına alındığı ve yaralı olmadığını belirttiler.

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