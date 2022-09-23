Alev alev yanan otomobilden son anda kurtuldu

Bursa’da seyir halindeki otomobil biranda alev alev alev yandı. Dışarıya kendini zor atan otomobilin sürücüsü aracının yanışını çaresiz izlemek zorunda kaldı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir yolu üzerinde seyreden Mahsum A.(32) idaresindeki 34 EHJ 441 plakalı otomobil, Beşevler Metro İstasyonu önüne geldiğinde bir anda alev aldı. Sürücü Mahsum A. hemen otomobili yol kenarındaki otobüs durağına çekti. Durumu itfaiye bildiren Mahsum A. aracının gözü önünde kül oluşunu izledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken küle dönen otomobilde soğutma çalışması yaptı.

Yangında yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.

(Kaynak: İHA)