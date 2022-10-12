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Tartışma yaratacak karar. Mahkeme depremde ölenleri kusurlu buldu

İtalya'da 2009'da yaşanan depreme ilişkin bir davada, öncü sarsıntılara rağmen evlerini terk etmeyen ve sonra meydana gelen şiddetli sarsıntıda yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden 24 kişi kusurlu bulundu.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 18:05
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İtalya'da tartışma yaratan karar Depremde ölenler kusurlu bulundu

Tartışma yaratacak karar. Mahkeme depremde ölenleri kusurlu buldu
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İtalya'nın L'Aquila kentinde yaşanan depreme ilişkin davada verilen karar, ülkede geniş yankı uyandırdı.

"Il Messaggero" gazetesinin Abruzzo bölge baskısında ve "Il Centro" gazetesinde çıkan haberlere göre, mahkeme kararında, 6,3 büyüklüğündeki depremden önce iki sarsıntı yaşandığına dikkat çekilerek bu iki küçük sarsıntının ardından evlerini terk etmeyen ve sonraki büyük sarsıntıda evlerinin enkazında kalarak can veren 24 kişi belirli oranda kusurlu bulundu.

İHMAL YÜZDE 30

Mahkeme kararında, deprem sırasında Campo di Fossa caddesindeki binada ölen 24 kişinin önceki iki sarsıntıya rağmen evlerini terk etmemesi, bu kişilerin ihmali olarak yorumlandı.

Depremde söz konusu binada ölenlerin, evden çıkmamaları sebebiyle olaydaki ihmal payının yüzde 30 olduğu, diğer bakanlıklarının yüzde 15'er ve müteahhidin varislerinin de yüzde 40 civarında ihmal payı olduğu belirtildi.

Söz konusu mahkeme kararı, kamuoyunun tepkisini çekti. Sosyal medya platformlarında çok sayıda İtalyan kullanıcı, bu kararı alan mahkeme heyetine tepki gösterdi. 6 Nisan 2009'da meydana gelen L'Aquila depreminde 309 kişi yaşamını yitirmiş, 1500 kadar kişi yaralanmıştı. (AA)

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