30 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kamyonet sürücüsü devasa çuvallarla trafikte tehlike saçtı

Kamyonet sürücüsü devasa çuvallarla trafikte tehlike saçtı

Bursa'da bir kamyonet sürücüsü, kasaya yüklediği onlarca çuvallarla birlikte trafiğe çıktı. Sürücü trafikte adeta tehlike saçtı. O anlar anbean kaydedildi. 

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 14:05
Takip Et

Bursa'da tehlikeli taşımacılık

Kamyonet sürücüsü devasa çuvallarla trafikte tehlike saçtı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Bursa'da trafikteki tehlikeli taşımacılık başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 APJ 388 plakalı kamyonet sürücüsü kasaya yüklediği devasa çuvallarla birlikte trafikte tehlikeli bir şekilde seyretti. Bir süre böyle giden kamyonet daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Trafikteki tehlikeli taşımacılık ise başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
2
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
3
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
4
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
5
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
6
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
7
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
﻿Rekabet Kurulu Iveco hakkında soruşturma başlattı
﻿Rekabet Kurulu Iveco hakkında soruşturma başlattı
﻿Rekabet Kurulu Iveco hakkında soruşturma başlattı
﻿İstavrit fiyatıyla şaşırttı
﻿İstavrit fiyatıyla şaşırttı
﻿İstavrit fiyatıyla şaşırttı
﻿Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 ölü
﻿Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 ölü
﻿Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 ölü
﻿Düzce'de deprem
﻿Düzce'de deprem
﻿Düzce'de deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.