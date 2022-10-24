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Ucuz ürün alabilmek için birbirlerini ezdiler. İndirimi duyanlar mağazaya koşunca izdiham yaşandı

Bursa’da bir mağazanın açılışında vatandaşlar ucuz ürün alabilmek için adeta birbirini ezdi, izdiham yaşandı. İzdiham sırasında yerlere düşenler olurken, dükkanın camlarında kırıklar oluştu.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 21:21
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Bursa'da yeni açılacak olan mağazadaki indirimi duyan vatandaşlar izdihama neden oldu birbirini ezdi

Ucuz ürün alabilmek için birbirlerini ezdiler. İndirimi duyanlar mağazaya koşunca izdiham yaşandı
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Bursa’da farklı semtlerde şubeleri olan bir zücaciye mağazası yeni yerini merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Özlüce Mahallesi'nde açtı. 

Açılışa özel olarak bazı ürünlerde fiyatlar beşte bire çekilince, izdiham yaşandı. Sabahın erken saatlerinde binlerce vatandaş uzun kuyruklar oluşturdu.

BİR KADIN YERDE KALDI

Açılışa özel bardak, yemek takımları, kamp sandalyesi ve yüzlerce ürünü almak isteyen vatandaşlar kapıdaki görevlilere de zor anlar yaşattı. Binlerce vatandaş açılış kapılarını zorlarken dükkânın camlarında kırıklar oluştu. Açılış esnasında bir kadının izdihamdan kaynaklı yere düştüğü anlar da kameraya yansıdı. 

DÜKKANIN CAMI KIRILDI

Giriş kapısını zorlayan binlerce kişi mağazanın camının kırılmasına da sebep oldu. Kalabalığın ve izdihamın boyutları dron ile de kaydedildi. Ayrıca mağazanın bulunduğu İzmir Yolu'nda da kilometrelerce trafik oluştu. 

EZİLMENİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜLER

Vatandaşlar aradıklarının bazılarını bulduğunu, bazılarını ise geç kaldıklarını dile getirdi. Fiyatına bile bakmadan ürünlere hücum eden vatandaşlar, açılışın fazlasıyla kalabalık olduğunu ve ezilmekten son anda kurtulduklarını anlattı.

Saat 10.00’da gerçekleştirilen açılışa erken saatlerde gelmelerine rağmen ürünlerin kısa sürede bittiğini belirten bir vatandaş ise indirimli ürünlerin kısa sürede tükendiğinin sözlerine ekledi.

KUYRUKTAKİLERE ERDOĞAN’LI DOMBRA DİNLETİLDİ

Mağaza önünde ve girişinde yaşanan izdiham sırasında, mağaza yakınında bulunan binalardan birinden yüksek sesle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’lı dombra müziği açıldı. Vatandaşlar sesin nereden geldiğini anlamaya çalıştı.

O anlar sosyal medyadan yayınlandı. Video kısa sürede gündem oldu.

            

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