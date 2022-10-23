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  • Bursa'da dombralı izdiham. İndirimi duyan vatandaşlar akın etti

Bursa'da dombralı izdiham. İndirimi duyan vatandaşlar akın etti

Bursa'da bir mağazanın açılışına özel indirime gidildi. Mağazadan vatandaşlara Recep Tayyip Erdoğan'lı dombra dinletildi.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 20:02
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Bursa'da bir mağazanın açılışına özel indirime gidildi. Mağazadan vatandaşlara Recep Tayyip Erdoğan'lı dombra dinletildi

Bursa'da dombralı izdiham. İndirimi duyan vatandaşlar akın etti
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Bursa’da bir mağaza açılış gününe özel bazı ürünlerini indirimli şekilde satışa sundu. İndirim haberini duyan vatandaşlar mağazaya akın etti. Vatandaşlar onlarca metrelik kuyruk oluşturdu. 

Odatv'nin aktardığı habere göre, bu sırada mağaza yakınında bulunan evlerden birinden yüksek seste Recep Tayyip Erdoğan’lı dombra müziği açıldı. Vatandaşlar sesin nereden geldiğini anlamaya çalıştı. 

O anlar sosyal medyadan yayınlandı. Video kısa sürede gündem oldu.

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23.10.2022 20:08
İNDIRIMLI KUYRUK KRALI ÜLKE  
 
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