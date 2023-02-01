﻿Bursa-İstanbul kara yolunda kar engeli

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar nedeniyle Gemlik yakınlarındaki Dürdane Rampaları'nda trafik yoğunluğu oluştu.
Trafik polisleri Ovaakça Kavşağı'nda önlem alarak ağır tonajlı araçları İzmir-İstanbul Otoyolu'na yönlendirdi.
Karayolları ekiplerinin de kar küreme araçlarıyla hazır beklediği bölgede trafik yavaş ilerliyor.
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