Ankara’da kar yağışı. Gece saatlerinde bastırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, Ankara'nın merkezinde kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Başkentte görülen kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarda, ara sokaklarda ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin ise sorumluluk sahalarında denetimleri sürüyor. (AA / DHA)