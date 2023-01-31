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Ankara’da kar yağışı. Gece saatlerinde bastırdı

Ankara'da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, il genelinde gece boyunca etkili oldu.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 06:06
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Gece saatlerinde bastırdı. Ankara’da kar yağışı

Ankara’da kar yağışı. Gece saatlerinde bastırdı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, Ankara'nın merkezinde kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Fotoğraf: AA

Başkentte görülen kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı.

Fotoğraf: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarda, ara sokaklarda ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin ise sorumluluk sahalarında denetimleri sürüyor. (AA / DHA)

Fotoğraf: AA

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