PFDK Bursaspor'dan 7 futbolcuya men cezası verdi

Kaynak: İHA
PFDK Bursaspor'dan 7 futbolcuya men cezası verdi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor-Diyarbekir maçının faturasını açıkladı. Bursasporlu 7 futbolcuya men cezası geldi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, oynanan Diyarbekirspor Bursaspor’a ağır cezalar verdi.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde;

“Bursaspor Kulübü’nün, 20.12.2023 tarihinde oynanan Bursaspor-Diyarbekirspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 16 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü’nün, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü’nün, statüye aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü’nün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6 bin 750 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü sporcusu Ozan İsmail Koç’un, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 18 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

aynı müsabakada Bursaspor Kulübü sporcusu Bilal Güney’in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 18 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü sporcusu Çağatay Yılmaz’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle, çift sarı kart görmesinden dolayı yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 6 resmi müsabakadan men ve 10 bin 800 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü sporcusu Canberk Yurdakul’un, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 resmi müsabakadan men ve 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü sporcusu Eren Tunalı’nın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 resmi müsabakadan men ve 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü sporcusu Talha Yakın’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 resmi müsabakadan men ve 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü sporcusu Ertuğrul Kurtuluş’un, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü sporcusu Mustafa Genç hakkında, FDT’nin 85/4. ve 44. maddeleri uyarınca 23.12.2023 tarihinden itibaren idari tedbir konularak savunmasının istenmesine karar verilmiştir."

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