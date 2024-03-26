Buse Terim ilk açıklamayı yaptı. Eşinden boşandı

Kaynak: Haber Merkezi Ufuk Cingöz
Buse Terim ilk açıklamayı yaptı. Eşinden boşandı
Fatih Terim’in kızı Buse Terim eşi Volkan Bahçekapılı’dan boşandığını duyurarak açıklama yaptı.

Futbolun ünlü teknik direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Terim’den boşanma sonrası ilk açıklama geldi.

Terim sosyal medya hesabından anlaşamadıklarını ve ayrılık kararı aldıklarını duyurdu.

Terim şöyle dedi:

Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde, ailemizin, özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz.

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Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı’nın boşanma davası ise bugün saat 10.15’te görüldü. 10 yıldır evli olan çift boşandı.

Terim ve iş insanı Bahçekapılı 2014'te dünyaevine girmişti. Çiftçin 2 çocuğu olduğu biliniyor.

Her iki isimde Seçil Erzan dolandırıcılığının tam ortasında. Seçil Erzan kamuoyunda “yüksek karlı gizli fon” ve “Fatih Terim fonu” adı altında futbol dünyasından pek çok ismi dolandırdı.

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Bu dolandırıcılıkta Fatih Terim’in yanında Buse Terim ve eşi de var.

Buse Terim Seçil Erzan tarafından 190 bin dolar dolandırıldığını söylemişti.

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