Seçil Erzan’ın Buse Terim’in parasını ne yaptığı ortaya çıktı. 190 bin dolar kaptırmıştı

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Seçil Erzan’ın aralarında futbolcularında bulunduğu pek çok ismi dolandırdığı fon dolandırıcılığında bir mağdurlarla aralarında geçen konuşmaya Yeniçağ’dan Tolga Şahin ulaştı.

“190 BİN DOLARI BENİMKİNDEN EKLEMİŞTİM”

Erzan, yeni ses kaydında mağdurlara, “Hani bir 190 bin dolar mı ne vardı ya eklenecekti, eklemedik ya öyle bir şey vardı. Ben benimkinden eklemiştim sonra” ifadelerini kullanıyor.

BUSE TERİM DE 190 BİN DOLAR KAPTIRMIŞTI

Bu ifadeler akıllara bu 190 bin doların Buse Terim’e ait olup olmadığı sorusunu getirdi. Fatih Terim’in kızı Buse Terim de gerek savcılık gerekse mahkeme ifadesinde Seçil Erzan’a 190 bin dolar kaptırdığını açıklamıştı.

İşte mağdurlar ile Seçil Erzan arasında geçen diyalog:

Mağdur: Vade doldu bitti, Neden paramızı alamadık?

Seçil Erzan: Vade dolmadı. Çarşamba günü dolacak vade, uzattık.

Mağdur: Ondan sonra gizlilik şeyi kalkacak mı?

Seçil Erzan: Evet, çünkü o kadar getiriyi bu kadar kısa zamanda almak için, bizim oraya 100 milyon dolar para koymamız gerekiyordu. Yani atıyorum çok afaki bir şey söyledim de. Yani 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon dolarlarla yapılan işlemler bunlar. Biz 2 milyon dolarla.

Mağdur: Senden başka kim yapıyor bu işlemleri?

Seçil Erzan: Benim şubem, müşteri mi?

Mağdur: Müşteri değil yani genel müdürlükte.

Seçil Erzan: Ya, FI’da bir sürü kişiler var. Yapanlar çok. Onlar yaptırıyorlar zaten.

Mağdur: Onlar yaptırıyorlar. Onlar seni, sen onları biliyorsun. Yani kaç kişiyse kaç kişi. Bunların bir yerde kaydı falan yok mu? Hepsi ezberde mi tutuluyor bunların?

Seçil Erzan: Kimin kaydı?

Mağdur: Sen mesela benim için, diğerleri için bir sürü işlem var. Bunların kaydı nerede tutuluyor?

Seçil Erzan: Bizim yukarıda saklamada tutuluyor kaydı ama işlem bittikten sonra oradan siliniyor. Çektikten sonra çekmezseniz devam edenlerin devam ediyor. Bizim saklamada kayıtları tutuluyor. ISSIN kodu olarak kaydı tutuluyor.

Mağdur: Seninkisi bizimkinden hariç değil mi?

Seçil Erzan: Hariç. Gerçi ben sizinkine eklemiştim. Hani bir 190 bin dolar mı ne vardı ya eklenecekti, eklemedik ya öyle bir şey vardı. Ben benimkinden eklemiştim sonra. Önemli değil benim için. Siz rahat edin, üzüldüm.

Mağdur: Ben çok hastayım.

Seçil Erzan: Hastalanmayın, şurada Çarşamba’ya kadar bekleyin.

Mağdur: Ben zaten hastaydım ama mesela Silikon Valley Bankası birden battı. Hisseler anormal düştü. Bunlar küresel kriz olacak, öyle olacak böyle olacak diye kuruyorum kafamda sürekli.

Seçil Erzan: 5 milyonu Çarşamba kesin alacaksınız. O gün ben sana da dedim, gireceksen gel böyle böyle yapalım diye.

Mağdur: Yatırdığımız paralar 2 iken 3 oluyor 3 iken 5 oluyor. Nasıl oluyor böyle, hiç inanılası şeyler değil.

Seçil Erzan: Daha önceden yapılmış olan işlemler. Biz buraya girdiğimiz için o şansı, o hakkı ben size kazandırdım. Biz almazsak bankanın menkul kıymet gelirine gidecek. İşlem olmuş şu an muhasebeleştiriliyor. Bugüne kadar fazla getirmiş olan müşterilere azı verilmiş. Orada olan birikmiş tutarı da sen bu parayı oraya koyarsan, ben 10-15 gün 1 ay işletirsem bu kadar kazanacaksın taahhüdü, o yetki bende. Yapabildiğim o.

Mağdur: Benim düşündüğüm buradan karımı alıp sonra benim adıma fon olsundu.

Seçil Erzan: Ama o en az 10 milyon dolarla oluyor.

Mağdur: Benim sağlığım gidiyor elden. Sağlığım gittikten sonra parayı ne yapayım.

Seçil Erzan: Ne yapacağız Çarşamba’ya kadar bekleyeceğiz, sağlıkla bekleyeceğiz. Bir sorunumuz da yok.

Uzun bir sessizlik

Seçil Erzan: Hey Allah’ım yarabbim ya keşke uzatmasaydık.

Mağdur: Neyse biz alalım da alınca da iyi ki uzatmışız deriz.

Seçil Erzan: Bence de ben o zaman o kısımda size şey yapacağım (Gülerek)

Mağdur: Ben ne kadar zamanda normale döneceğim bilmiyorum ki.

Seçil Erzan: Yapmayın lütfen, beni de üzmeyin, kendinizi de üzmeyin. Ben burada sonuna kadar yanınızdayım sizin. Ben böyle bir şeyin taahhüdüne girmişsem sorun yok demektir. Kendinizi sakin tutun. Gelirinizle bundan sonra istediğinizi yaparsınız. Bu bir fırsat, bir sıfırdan büyüktür. Hani öyle bir şey olmama ihtimali olsa ben derim ki öldük bittik gelin ne yapacaksan birlikte yapalım arkadaşlar.

Mağdur: Kesin diyorsun?

Seçil Erzan: Tabi kesin. Ya hadi 5 kesin olmadı, öyle bir şey yok da 3 buçuk, 4 olsa ne olur? Öyle değil mi?

Mağdur: Ama 5 kesin dedin.

Seçil Erzan: Kesin. Kafanızda soru işareti oluşmasın netleşsin. Benim, okey dediğim işlemle ilgili, paranın çekilmeme nedeni, bizim sistemimizde ilk defa daha önce devam ettirilen bir işlem iptal oluyor. Mesela SWAP nasıl bozulmuyor, aynısı. Bunu sistemsel olarak bozup aynı fiyattan geri satabileceklerini düşündüler ama yapamadılar.

Mağdur: Çarşamba günü de Perşembe günü valörlü olarak 5 milyon doların EFT’sini yapacağını söylüyorsun değil mi?

Seçil Erzan: Aynen öyle. Bu kadar basit. Her şey bitti yani.

Mağdur: Şimdi İBAN’da bir numara yanlışlığı falan oldu. Nasıl gidiyor? Yanlış hesaba gitmesin?

Seçil Erzan: Siz yanlış numara mı vereceksiniz?

Mağdur: Hayır yanlış bir tuşa falan basarsam falan.

Seçil Erzan: Hayır öyle şey olur mu. Yanlış olursa gitmez iade olur. Zaten sistem izin vermiyor yanlış bir tuşa basarsan. O İBAN doğru değil diyor uyuşmayınca.

Mağdur: Neyle ney uyuşmayınca?

Seçil Erzan: İBAN numarası ile isim.

Mağdur: Ya varsa öyle bir İBAN?

Seçil Erzan: İsimde giriyoruz. İsimle İBAN tutmayınca olmuyor. Sakin olun, hiçbir şey yok. Güzel güzel para kazanıyorsunuz.

Mağdur: İnşallah