Fatih Terim'in kızı Buse Terim eşinden boşanıyor. Her ikisi de Seçil Erzan olayının tam ortasındaydı

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim'in kızı Buse Terim eşinden boşanıyor. Her ikisi de Seçil Erzan olayının tam ortasındaydı
Fatih Terim’in kızı Buse Terim ve eşi evlendiği Volkan Bahçekapılı’nın bugün boşanacağı iddia edildi.

Futbolun ünlü teknik direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Terim’den şaşırtan bir haber geldi.

Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı’nın boşanacağı iddia edildi. Boşanma davasının ise bugün saat 10.15’te olduğu belirtildi.

Davayı Buse Terim’in ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle açtığı ileri sürüldü.

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Terim ve iş insanı Bahçekapılı 2014'te dünyaevine girmişti. Çiftçin 2 çocuğu olduğu biliniyor.

Ünlü Çiftçin 10 yıllık evliliklerinin bitmesi akılları Seçil Erzan davasını getirdi.

SEÇİL ERZAN DARBESİ Mİ?

Bankası Seçil Erzan kamuoyunda “yüksek karlı gizli fon” ve “Fatih Terim fonu” adı altında futbol dünyasından pek çok ismi dolandırdı. Bu dolandırıcılıkta Fatih Terim’in yanında Buse Terim ve eşinin de ismi geçiyordu.

Buse Terim de Erzan’a 190 bin dolar kaptırdığını söylemişti.

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