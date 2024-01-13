Fatih Terim’in Seçil Erzan'a attığı mesajlar anında ortaya çıktı. Buse Terim 'Babamla para konuşmam' dedi

Aralarında futbolcuların ve ünlü isimlerin olduğu birçok kişiyi dolandıran bankacı Seçil Erzan dün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Patronlar Dünyası’nın özel haberine göre, dolandırılanlardan birisi olan Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı da dün gece ifade verdi.

Terim, ise vadeli hesabında bulunan 190 bin doları sanık Erzan’a verdiğini açıkladı.

Bahçekapılı, babası Terim ile parasal konuları görüşmediklerini anlatarak kazançlarının da ayrı olduğunu belirtti.

Terim’in kızı Bahçekapılı, dolandırıcı Erzan’a para teslim etmeden önce babasıyla konuyu konuşmadıklarını da vurguladı.

Bahçekapılı Erzan ile ilk kez babaannesinin cenazesinde yüz yüze görüştüklerini söyledi.

MESAJLAR VE İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Bahçekapılı ifadede “Eşim beni arayıp böyle bir işlemden söz ettiğinde ‘Evet, benim de param burada.’ dedim o kadar. Terim Arıcan’a sorduğumda, kendisi para yatırırken yazılı kağıt verildiğini ama o gün para yatırırken hazineye yetişmesi gerektiği için evrakı yarın vereceklerini söyledi ama biz daha sonra evrak alamadık. 190 bin doları tek seferde verdim. Seçil Erzan Denizbank şube müdürü olmasaydı, sokaktan geçen biri olsaydı bu parayı vermezdim. Şikayetçiyim, davaya katılma talebim var.” açıklamalarını yaptı.

11 Ekim 2022 tarihli mesajlaşmada Seçil Erzan Fatih Terim’e kızı Buse Terim'in parasıyla ilgili şöyle diyor:

“Hocam, Buse Hanım’ın işlemi gerçekleşti. 1 yıllık otomatik ödeme talimatını da yeniledik. Ben tekrar tüm ödemeleri kontrol ettirdim. Bir daha sorun olmayacak Hocam tekrar özür dileriz.”

Bu mesajlaşma Fatih Terim’in kızı Buse Terim’in para trafiğini bizzat takip ettiğini gösterdiği gibi, Seçil Erzan’ın da bu konuda Fatih Terim’i bilgilendirdiğini ispatlıyor.

NE OLDU?

Denizbank şube müdürü olan Seçil Erzan ağırlıklı olarak futbolcular üzerinden bir saadet zinciri oluşturmuş ve ünlü futbolcular başta olmak üzere birçok ünlü isimden milyon dolarlar toplamıştı.

Erzan’ın kurduğu sistem çökünce her şey ortaya çıktı ve Erzan tutuklandı.

BDDK raporuna göre Erzan’a 29 kişiden toplamda 44 milyon dolara yakın para ve bunla beraber 15 milyon lira yatırılmış, parayı yatıran kişiler ise kısa zamanda paralarını katlama vaadi ile dolandırıldıklarını söylemişti.