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Ticaret Bakanı'ndan doğalgaz zammına bütçeli savunma. Bütçede vatandaş dışında herkese para var tıkır tıkır ödeniyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, konutta yüzde 20, sanayide yüzde 50 oranında yapılan doğalgaz zammını bütçe ile savundu.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 14:14
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Bütçeden herkese tıkır tıkır ödeniyor ama vatandaşa gelince yok. İşte Ticaret Bakanı'nın doğalgaz zam savunması bütçeyle oldu

Ticaret Bakanı'ndan doğalgaz zammına bütçeli savunma. Bütçede vatandaş dışında herkese para var tıkır tıkır ödeniyor
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan doğalgaz zamlarıni bütçe ile savundu.Bakan Muş doğalgaz zammının bütçe imkânlarının daha fazla sübvansiyona elvermediği için yapıldığını söyledi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, konutta yüzde 20, sanayide yüzde 50 oranında yapılan doğalgaz zammına ilişkin açıklama yaptı.

Doğalgazda halen sübvansiyon olduğunu söyleyen Muş, "Bu artışlar, artık bütçenin imkanlarının daha fazla elvermediği için yansıtılmak durumunda kaldı" dedi.

Muş, bütçeden bütün imkanların kullanıldığını ve sübvansiyonun maksimum seviyeden yapıldığını belirterek şöyle devam etti: "Bunun dışındaki yansıtılmak zorunda kalıyor. Bir de bu bütçe nereden oluşuyor onu da söyleyeyim. Bizim bir enerji kaynağımız yok, onu bütçeye kaynak oluşturmuyoruz. Dolayısıyla toplanan vergilerden oluşuyor bu bütçe."

Türkiye'nin ortalama enerji ithalatının 35-40 milyar dolar olduğunu belirten Muş, "Pandemi sürecindeki veriler çok sağlıklı olmaz. Geçen sene 51 milyar dolar, bu sene 100 milyar doların üzerine çıkıyor. Dolayısıyla bizim geleneksel ortalama fiyatımızın 3 katı enerji faturasıyla karşı karşıyayız. Bunun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZA NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI

31 Ağustos'ta konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 20,4, sanayide yüzde 50,8, elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 49,5 oranında artışa gidildiği duyurulmuştu.

Elektrikte ise mesken abonelerinin tarifesine yüzde 20, sanayide yüzde 50, ticarethane abonelerinin tarifesine yüzde 30 zam yapılmıştı.

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sıradan vatandaş
3.09.2022 14:59
zengin ve şirketi olan aldığı sakızı bindiği aracı gezdiği tatilleri dahi vergiden düşerken kalanını da reisleri affediyor zaten hangi vergi  
 
sıradan vatandaş
3.09.2022 14:58
hangi toplanan vergi çalışandan bordroludan emekliden halktan dolaylı vergilerden alınandan başka vergi varmı bu ülkede ,  
 
Kemal
3.09.2022 14:58
Geçiş garantili köprülerde yandaş şirketlere milyarlar aktarılırken bütçe imkanları gayet iyi.Ama vatandaşa gelince bütçe yok.Ama helal olsun size biz bunları HAK EDİYORUZ.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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