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Kömür ve odun fiyatları da arttı. Doğalgaz ateş pahasıyken soba da lüks oldu

Doğalgaza gelen zammın yanı sıra kömür ve odun fiyatları da arttı.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 08:58
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 08:59
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Kömür ve odun fiyatları da arttı. Doğalgaz ateş pahası soba lüks oldu

Kömür ve odun fiyatları da arttı. Doğalgaz ateş pahasıyken soba da lüks oldu
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Doğalgaza gelen yüzde 20’lik zammın yanı sıra kömür ve oduna da zam geldi. kömür ve odun fiyatları da son dokuz ayda üç kata yakın arttı.

Son durumla ilgili bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Özellikle kırsal bölgede vatandaşların kışın ısınmak için kullandığı odun ve kömür fiyatı da olağanüstü artış gösterdi. Eylül 2021’de kış öncesi sobada yakmalık bir ton odunun fiyatı 1200-1400 lira arasında değişiyordu. Bugün aynı odunun fiyatı 3 bin 500 ile 3 bin 600 lira arasında. Odun fiyatındaki artış yüzde 160’ı buluyor” dedi.

KÖMÜRÜN FİYATI 7 BİN 600 LİRAYA KADAR ÇIKTI

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, Akın, şunları kaydetti:

“Eylül 2021’de bir ton ithal kömür fiyatı 2 bin 600 ile 3 bin lira arasında değişiyordu. Bugün aynı kömürün fiyatı 8 bin ile 8 bin 600 lira arasında. Yerli kömürün fiyatı ise 7 bin 600 liraya kadar çıktı. Kömür fiyatındaki artış neredeyse üç kat oldu. Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle Türk lirasındaki değer kaybı, bağımlı olduğumuz enerji fiyatlarındaki artışın Türkiye’de çok daha fazla hissedilmesine neden oluyor.”

DOĞALGAZA YÜZDE 20 ZAM GELDİ

Doğalgaza dev zam daha geldi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)’den yapılan açıklamaya göre; elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 49,5 sanayide kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 50,8 ve konutlarda kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 20,4 zam yapıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, eylül ayına ilişkin doğalgaz tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, doğalgaza yüzde 20 zam geldi.

ELEKTRİĞE DE YÜZDE 20 ZAM

Elektrikte eylül tarifesi belli oldu. Sanayide kullanılan elektriğe yüzde 50, konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20 zam geldi. EPDK'dan yapılan açıklamada, salgının etkilerinin küresel ekonomilerde etkisini sürdürdüğü bir dönemde başlayan Rusya-Ukrayna savaşının başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya enerji piyasaları için ağır sonuçları beraberinde getirdiği belirtildi.

"Küresel enerji krizi" olarak da yorumlanan bu süreçte tüm ham madde fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durum ülkemizdeki enerji üretim maliyetlerini de olumsuz etkilemiştir. Özellikle son aylarda küresel piyasalardaki enerji ham madde fiyatlarındaki artışların belirli seviyeleri geçmesi sebebiyle nihai elektrik tarifelerinde mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için yüzde 20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için yüzde 30, sanayi abone grubu için yüzde 50 artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 173,46 lira olmuştur."

Yeni tarifeler 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

 

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Millet
4.09.2022 09:33
Alın muhalefete fırsat.ülkenin yüzde 65 i CHP li belediyede kemal bey oy isterken hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek,her aileye aylık para,elektrik bedava,öğrencilere ulaşım bedava diyordu yapın  
 
Hasan
4.09.2022 09:11
VATANDAŞIN kendisi YANMIŞ...  
 
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