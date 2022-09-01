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  • Cemal Enginyurt doğalgaz zammını eleştirdi ses Melih Gökçek’ten geldi. Melih Gökçek ağzını bozdu Cemal Enginyurt cevabı

Cemal Enginyurt doğalgaz zammını eleştirdi ses Melih Gökçek’ten geldi. Melih Gökçek ağzını bozdu Cemal Enginyurt cevabı yapıştırdı. Twitter'da doğal gaz boru döşeme tartışması

Demokrat Partili Cemal Enginyurt’un doğal gaz zammı eleştirisine ses Melih Gökçek’ten gelince Enginyurt’tan sert cevap geldi.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 19:41
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Cemal Enginyurt doğalgaz zammını eleştirdi ses Melih Gökçek’ten geldi. Twitter'da doğal gaz boru döşeme tartışması

Cemal Enginyurt doğalgaz zammını eleştirdi ses Melih Gökçek’ten geldi. Melih Gökçek ağzını bozdu Cemal Enginyurt cevabı yapıştırdı. Twitter'da doğal gaz boru döşeme tartışması
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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt doğal gaza dün gece yapılan yüzde 20’liik zammı sosyal medya hesabından eleştirdi. Enginyurt, "Açın kombileri. Yazın bile olsa" diyen AKP'li sosyal medya fenomeni Abdurrahman Uzun'a atıfta bulunduğu paylaşımında “ Her Doğalgaz buldukça zam geliyor. Hayırdır döşenen borular, yanlış yere mi gitti? Abdurrahman ses versene." ifadelerini kullandı.

MELİH GÖKÇEK’TEN BORU TWEETİ

Cemal Enginyurt’un paylaşımını alıntılayan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, “Engincim endişen olmasın, sana doğru döşüyorlar" dedi.

“SES JELİBONCU DELİ MELİH'TEN GELİYOR”

Melih Gökçek’in paylaşımına Cemal Enginyurt "Ben başka bir yere sesleniyorum, ses jeliboncu deli Melih'den geliyor. Melih! Hakaret ve küfürden beslenen bir ruh hastası olduğun kesin. Sana cevap vermek doğru değil. Lakin bazen öyle kaşınıyorsun ki, söz etmesek kendini bir halt sanıyorsun. Sana tavsiyem acil doktora git." diye yanıt verdi.

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